Италия

Также 30-летний футболист отдал должное Ибрагимовичу.

Нападающий Сан-Паулу Алешандре Пато признался, что мечтает вернуться в Старый Свет и еще раз надеть футболку Милана.

"Я хотел бы вернуться в Европу. Правда здесь я еще намерен выиграть Кубок Либертадорес, а потом отправиться туда. Было бы неплохо в Милан", — цитирует бразильца La Gezzetta dello Sport.

"Сейчас Милан должен сосредоточиться на Ибрагимовиче, он слишком ценен для молодежи и смертельно опасен в штрафной площади. Он тот, кто тянет состав на себе, заставляя делать все возможное. К тому же он очень умный футболист, который хорошо заботится о себе".

Алешандре Пато в Европе выступал за Милан, Вильярреал и Челси.

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