Италия

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал события, которые он никогда не забудет.

Роберто Манчини считает самыми яркими событиями в своей футбольной карьере чемпионство Сампдории в Серии А и Манчестер Сити в английской Премьер-лиге.

"Если считать тренерскую карьеру, то главным событием было чемпионство в 2012 году с Манчестер Сити, – цитирует главного тренера сборной Италии Football Italia. – Эта победа вдвойне ценна, потому что итальянскому тренеру непросто добиться успеха в Англии и из-за того, как он был добыт — на последних секундах последнего матча".

"Что же касается тех лет, когда я сам играл, то это без малейшей тени сомнений, "скудетто" Сампдории в 1991 году. Та победа выглядела совершенно невозможной для нас. Думаю, повторить тот успех будет еще сложнее".

В 1991 году одним из товарищей Манчини по Сампдории, ставших чемпионами Италии, был нынешний главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.

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