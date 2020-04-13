Италия

Нападающий Брешии признался, что хотел бы выступать за неаполитанскую команду.

Марио Балотелли рассказал, что его дочка является поклонницей Наполи, а сам он не против в будущем выступать за этот клуб.

"Я был бы очень счастлив в Наполи. Моя дочь была бы лидером ультрас, ибо она поддерживает эту команду".

"Я пою ей "Брешия, Брешия", но она все равно поддерживает Наполи. Она в восторге от стадиона Сан-Паоло, она была шокирована".

"Выступать на том стадионе очень приятно, хотя я считаю лучшим Сан-Сиро", — приводит слова Марио Балотелли Football Italia.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 матчей в Серии А: на его счету пять забитых голов.

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