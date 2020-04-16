Италия

Футболист желает заключить трехлетний контракт с "нерадзурри".

Нападающий Оливье Жиру уже этим летом может стать игроком миланского Интера. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Контракт француза с Челси истекает 30 июня после чего он станет свободным агентом. Заключать новый договор с лондонцами футболист не намерен.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для нападающего является миланский Интер. Жиру готов подписать контракт с "нерадзурри" и согласен на снижение зарплаты, если клуб предложит ему трехлетний контракт.

Оклад 33-летнего форварда может снизиться с 8 млн евро до 6,5 млн за сезон. В свою очередь, миланский Интер намерен предложить Жиру соглашение по системе 2+1.

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