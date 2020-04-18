Италия

Тренер Бордо Паулу Соуза поведал о своей заветной мечте.

Паулу Соуза хочет поработать с Ювентусом, но только тогда, когда будет действительно достоин этого.

"Я всегда мечтал работать в команде, ставящей перед собой максимальные цели, – цитирует португальца Tuttosport. – Например — Ювентус. Надеюсь, когда-нибудь я буду достоин возглавить Ювентус потому, что смогу быть полезен, а не потому, что президент Андреа Аньелли мой хороший друг".

"Я не согласен, что Ювентус допустил ошибку, пригласив Маурицио Сарри. Уверен, что Сарри сможет привить команде свой фирменный стиль и оставит след в истории клуба. Он — специалист высочайшего класса, к тому же победитель по характеру".

Паулу Соуза играл за Ювентус с 1994-го по 1996 годы, а также выступал за Бенфику, Спортинг Л, Боруссию Д, Интер, Парму, Панатинаикос и Эспаньол.

49-летний специалист тренировал Куинз Парк Рейнджерс, Суонси, Лестер, Видеотон, Маккаби Т-А, Базель, Фиорентину, Тяньцзинь Тяньхай и Бордо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.