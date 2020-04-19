Бельгиец поведал о своих планах на будущее.
Ромелу Лукаку, getty images
19 апреля 2020, 07:37
Нападающий Интера Ромелу Лукаку заявил, что не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, но отметил свои выступления за Эвертон.
"Я не думаю, что вернусь в АПЛ, но мне очень понравилось мое время в Эвертоне. Вернусь ли я когда-то в Андерлехт? Конечно", — цитирует Лукаку Goal.
Напомним, бельгийский футболист присоединился к Интеру прошлым летом. За 35 поединков в футболке "нерадзурри" форвард забил 23 гола во всех турнирах.
Ранее Лукаку сравнил АПЛ и Серию А, отметив высокий уровень каждого из чемпионатов.