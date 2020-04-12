Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку сравнил итальянский и английский чемпионаты.

Вернувшись из Бельгии в Милан на Пасху, Ромелу Лукаку пообщался с болельщиками в Инстаграм.

"Серия А прекрасна не менее, чем английская Премьер-лига, и каждая из них хороша по-своему, – цитирует бельгийца Gazzetta dello Sport. – В Италии важнее тактика, в Англии — интенсивность. Мне нравятся обе страны, особенно если учесть, что и там, и там приветливые люди".

Нападающий национальной сборной Бельгии (84 матча, 52 гола) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол). Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (35, 23).

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