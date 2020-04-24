Италия

Сергей Шевченко — об игроке, которого не очень любят, зато уважают

Минувшей зимой произошло событие, мало что изменившее в контексте этого сезона, но весьма и весьма значимое для европейского футбола в целом. Марио Манджукич перебрался из Ювентуса в катарский Аль-Духаиль. Хорватский нападающий оказался не нужен Маурицио Сарри, перестал попадать даже в заявку Юве и ушёл бесплатно. Ушёл, в общем, доигрывать. Лишь единицы способны вернуться обратно из денежных азиатских чемпионатов – поигравший в Китае Жервиньо тут исключение из правил. К тому же, 33-летний хорват за прошлый год заметно сдал физически и уже далеко не так хорош, как в плей-офф ЧМ-2018.

Манджукич, что характерно, не скандалил, когда оказался вне состава Ювентуса – в отличие, например, от Эмре Джана, тоже не попавшего в заявку на Лигу чемпионов. Командность – вот качество, присущее Марио, более того, выделяющее его среди прочих. Он не разговаривает, а выполняет приказы. Когда надо было, Аллегри передвинул его, типичного центрфорварда, на левый фланг нападения, и у Манджукича получилось (уточним, что он уже играл слева за Вольфсбург, но это было давно и недолго). Ювентус заиграл с несбалансированной, зато достаточно эффективной схемой, где хорват становился эдаким смещённым таргетменом, принимая забросы из глубины.

Когда в Ювентус перешёл Роналду, дни Марио в Турине, казалось, были сочтены. Слева Криштиану, в центре Игуаин, где-то рядом Дибала – куда втиснуться? Манджукич и тут извернулся, продержавшись целый сезон бок о бок с великим португальцем. Оказалось, что они прекрасно совместимы. Манджукичу не обязательно играть первую скрипку, он хорош и в подыгрыше, давая Роналду возможность солировать. А как здорово они менялись позициями. Порой тяжело было определить, кого на схеме записывать в центральные нападающие, кого – в инсайды.

В игру Манджукича тяжело влюбиться с первого взгляда. Он довольно прямолинеен и угловат, от него не дождёшься искромётных финтов. Его лучшие умения иные: побороться, зацепиться, своевременно встретиться с мячом в штрафной. "Это мой стиль игры. Физический контакт, прессинг, помощь товарищам по команде – я всегда делаю это. Благодаря такому отношению я добился успеха в своей карьере", – говорил Марио в интервью официальному сайту Ювентуса. Его стиль игры вызывает, скорее, уважение. Такое впечатление, что он способен принести пользу где угодно – да хоть в центре обороны, и ведь действительно вспоминаются моменты, когда он в собственной штрафной блокировал удары соперников. Но, конечно, не стоит забывать о голевом чутье игрока, забивавшего в двух финалах ЛЧ и становившегося лучшим бомбардиром топовой Баварии в 2013-2014 годах.

"Тяжело влюбиться" относится и к поведению Манджукича на поле. Это жёсткий, ершистый футболист, который не гнушается возможностью "наехать" на оппонента, задавить его морально, толкнуть локтем или боднуть головой с вершины своих метр девяноста. Марио из "тафгаев", которых лучше держать в своей команде, в том числе для ответа чужим грубиянам вроде Серхио Рамоса – вот уж "любимый" оппонент. Разборки Манджукича с Рамосом, начавшиеся ещё со времён Баварии, продолжились в мадридском дерби и матах ЛЧ за Ювентус. По грубости и харизме они тянут на самое брутальное личное противостояние последних десяти лет, если говорить о топ-уровне. Не каждый осмелится выдать прямо в лицо капитану Реала столь яростную тираду, как на этом видео. Тут мы приходим к выводу, что некоторые болельщики именно за это Манджукича любят и ценят.

Хорватского нападающего действительно полюбили тифози за четыре сезона, проведённых в Ювентусе. Он даже удостоился персонального баннера на трибунах стадиона в Турине, а ведь в составе "бьянконери" уйма собственных легенд – есть кого рисовать. Отличное достижение для легионера, который, едва став футболистом Юве, поначалу не мог поймать свою игру и нещадно критиковался. Манджукич прошёл путь от сомнительного трансфера до капитанской повязки Ювентуса, которую носил в семи матчах сезона-2018/19. Клуба, подчёркиваем, с обилием своих ветеранов и просто уважаемых личностей. "Для меня было честью играть за Ювентус, и последние несколько месяцев не повлияют на уважение и любовь, которые я испытываю к этому клубу", – резюмировал Марио, прощаясь с Турином.

Резюмируем и мы. Манджукичу дважды не повезло с адептами "тики-таки". В Баварии его, находящегося на пике формы, списал Гвардиола, а в Ювентус пришёл Сарри. Впрочем, едва ли можно говорить, что Марио не раскрылся до конца. Напротив, благодаря необыкновенному трудолюбию (Бобан на этот счёт даже шутил, что Манджукич – не совсем хорват, у которых-де несколько иной менталитет) он надолго задержался среди лучших форвардов Европы. Судьба вознаградила его в финале ЛЧ-2017, когда Манджукич забил красивейший мяч ударом через себя, пускай даже этот гол не принёс Ювентусу кубок.

Несмотря на все достижения, понятие "звезда" не слишком-то подходит Манджукичу. Как человек он достаточно скромный и даже скрытный в том, что касается личной жизни. У него непростая судьба: детство в восточной части Хорватии, охваченной войной, короткая эмиграция с родителями в Германию (где он начал заниматься футболом), возвращение на родину. Всё перечисленное и сделало характер Марио таким, создало ядрёную смесь из балканских эмоций и немецкой дисциплины. Не покидает ощущение, что он – футболист из былых времён, годов эдак 1970-х, когда царили форварды штрафной площадки, а грубые удары по ногам были в порядке вещей. Впрочем, кто сказал, что такое невозможно в 2010-х? Манджукич, верный солдат своей эпохи, уходит доигрывать с завидной коллекцией трофеев и с доброй памятью болельщиков тех команд, чьи цвета он защищал.