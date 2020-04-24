Италия

Джузеппе Гаццони скончался на 85 году жизни от пневмонии.

Утром 24 апреля умер великий человек для истории Болоньи — Джузеппе Гаццони, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Гаццони купил Болонью в тот момент, когда она находилась на грани банкротства и руководил клубом с 1993 года по 2005.

Один из главных людей в истории "россоблу" смог привести в команду Роберто Баджо и Джанлуку Пальюку.

Кроме того, Гаццони был одним из основных сторонников Кальчополи. Тогда, в середине 2000-х, Ювентус из-за коррупционного скандала лишили двух чемпионств и понизили в классе.

Именно при Гаццони Болонья также добивалась одного из главных успехов в своей еврокубковой истории — полуфинала Кубка УЕФА сезона-1998/99.

Жизнь бывшего президента "россоблу" забрала пневмония, но следов коронавируса не обнаружили.

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