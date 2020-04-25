Италия

Нападающий Милана отличился в воротах объединенной команды клубов Баянс и Фрей.

Форвард Милана Златан Ибрагимович, которому принадлежат 25% акций Хаммарбю, забил в товарищеском матче за шведскую команду.

38-летний нападающий поддерживает форму, тренируясь с Хаммарбю – в Швеции карантин мягче, чем в Италии, поэтому он может тренироваться.

Соперником Хаммарбю в товарищеском матче была команда, составленная из игроков двух местных клубов, Баянса и Фрея.

Контракт Златана с Миланом действует до конца июня. Однако он не знает, будет ли продлевать соглашение с клубом – пока швед ожидает окончания ситуации с карантином.