Нападающий Милана отличился в воротах объединенной команды клубов Баянс и Фрей.
Златан Ибрагимович (в центре), Хаммарбю
25 апреля 2020, 12:40
Форвард Милана Златан Ибрагимович, которому принадлежат 25% акций Хаммарбю, забил в товарищеском матче за шведскую команду.
38-летний нападающий поддерживает форму, тренируясь с Хаммарбю – в Швеции карантин мягче, чем в Италии, поэтому он может тренироваться.
Соперником Хаммарбю в товарищеском матче была команда, составленная из игроков двух местных клубов, Баянса и Фрея.
Контракт Златана с Миланом действует до конца июня. Однако он не знает, будет ли продлевать соглашение с клубом – пока швед ожидает окончания ситуации с карантином.