Италия

Итальянский клуб всерьез заинтересован в услугах форварда Зенита.

Наполи следит за Сердаром Азмуном, сообщает AreaNapoli.it.

По информации источника, спортивный директор "партенопеи" доволен игрой 25-летнего футболиста. Он связывался с агентами, которые высоко оценивают игрока Зенита.

Однако у Наполи нет места для футболиста, у которого отсутствует паспорт гражданина Евросоюза. В таком случае ради приобретения иранца клуб может продать Ирвинга Лосано.

Неаполитанский клуб готов предложить соглашение на пять лет Азмуну, а Зенит оценивает своего футболиста в 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун отыграл 21 матч в чемпионате России: он забил 10 голов и отличился 6 ассистами.

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