"Россонери" готовы предложить 20 миллионов евро за футболиста.
Мохамед Симакан, ФК Страсбур
27 апреля 2020, 23:24
Мохамед Симакан привлек внимание Милана, сообщает RMC Sport.
По информации источника, "россонери" уже пытались заполучить футболиста в январе, но 20 миллионов евро не удовлетворили запросы Страсбура.
Учитывая финансовый кризис, Милан вернется с новым предложением – клуб хочет заполучить Симакана за 15 миллионов.
Не исключено, что Страсбур запросит сумму выше, так как интерес к игроку проявляют также Боруссия Д, РБ Лейпциг, Эвертон и Тоттенхэм.
В текущем сезоне Симакан провел 19 матчей в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.
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