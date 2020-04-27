Италия

"Россонери" готовы предложить 20 миллионов евро за футболиста.

Мохамед Симакан привлек внимание Милана, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "россонери" уже пытались заполучить футболиста в январе, но 20 миллионов евро не удовлетворили запросы Страсбура.

Учитывая финансовый кризис, Милан вернется с новым предложением – клуб хочет заполучить Симакана за 15 миллионов.

Не исключено, что Страсбур запросит сумму выше, так как интерес к игроку проявляют также Боруссия Д, РБ Лейпциг, Эвертон и Тоттенхэм.

В текущем сезоне Симакан провел 19 матчей в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.

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