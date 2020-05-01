Италия

Легенда "джаллоросси" приоткрыл занавес относительно ухода форварда из Стадион Олимпико в 2017-м.

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти рассказал о том, что летом 2017-м египтянин Мохаммед Салах покинул "джаллоросси" не по своей воле, перебравшись в Ливерпуль.

"Салах не уходил от нас. У клуба возникли финансовые проблемы, поэтому нужно было кого-то продать. Он был востребован на рынке, поэтому его продали. Нужно уточнить, что это не он ушел. Люди не знают, как было на самом деле", — цитирует итальянца Tuttomercatoweb.

Переезд Салаха на Энфилд обошелся "красным" в 42 млн евро, пожалуй, став одним из лучших трансферов сезона.

В первом же сезоне за Ливерпуль форвард отметился 44 голами и 16 ассистами в 52 матчах. В том числе Салах забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в полуфинале Лиги чемпионов против той таки Ромы на Энфилде (5:2), что в итоге позволило англичанам выйти в финал турнира.

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