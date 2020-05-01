Италия

На данный момент Челси намерен выручить около 12 млн евро за футболиста.

Полузащитник Виктор Мозес пребывает в аренде в миланском Интер из Челси до конца нынешнего сезона.

По информации Calciomercato, "нерадзурри" имеют желание выкупить права на футболиста, ведь в нем заинтересован наставник команды Антонио Конте.

В свою очередь, Челси, которому принадлежит контракт Мозеса до 2021 года, намерен выручить около 12 млн евро за трансфер 29-летнего нигерийца. Миланцы же попытаются сбить эту цену.

С момента перехода в Интер в январе этого года, Мозес провел 7 матчей за Интер, отметившись 1 ассистом.

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