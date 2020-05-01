На данный момент Челси намерен выручить около 12 млн евро за футболиста.
Виктор Мозес, Getty Images
01 мая 2020, 07:43
Полузащитник Виктор Мозес пребывает в аренде в миланском Интер из Челси до конца нынешнего сезона.
По информации Calciomercato, "нерадзурри" имеют желание выкупить права на футболиста, ведь в нем заинтересован наставник команды Антонио Конте.
В свою очередь, Челси, которому принадлежит контракт Мозеса до 2021 года, намерен выручить около 12 млн евро за трансфер 29-летнего нигерийца. Миланцы же попытаются сбить эту цену.
С момента перехода в Интер в январе этого года, Мозес провел 7 матчей за Интер, отметившись 1 ассистом.
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