Италия

Итальянец вспомнил о скандальном инциденте с Зиданом, произошедшем в финале ЧМ-2006.

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерации вспомнил о самом известном и резонансном эпизоде в истории финалов чемпионатов мира по футболу, который произошел в 2006 году между ним и лидером сборной Франции Зинедином Зиданом.

После оскорблений со стороны Матерации, Зидан не сдержался и ударил обидчика головой в грудь. Рефери впоследствии показал французу красную карточку, а Италия стала чемпионом мира по итогам серии пенальти.

"Это был эмоциональный всплеск. Я не хотел в очередной раз услышать от Гаттузо претензии касательно моей игры и то, что я не очень плотно опекаю Зидана, поэтому я прихватил его за футболку. Он ответил, чего я не ожидал, иначе я также отправился бы в раздевалку. Зидан тогда спросил, хочу ли я получить его футболку, а я ответил, что хочу его сестру", — заявил Матерации в эфире Instagram.

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