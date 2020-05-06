Италия

Нападающий решил повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Алессандро Матри объявил о том, что решил завершить карьеру в возрасте 35 лет.

"Я могу сказать, что осуществил свои мечты. Когда я начинал свой путь, я не думал, что у меня будет такая карьера, как у меня, и я выиграю три скудетто".

"Я потерял некоторые стимулы и чувствовал себя плохо на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, и это не является частью моего характера — оставаться в клубе, где я не могу дать то, что нужно".

"Я предпочел не дурачить себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только большое предложение может вернуть меня к игре", — сказал Матри Sky Sport Italia.

За свою карьеру форвард защищал цвета многих итальянских команд, среди которых Милан, Ювентус, Фиорентина, Кальяри, Лацио, Сассуоло, Дженоа и Брешия.