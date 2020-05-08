Италия

Просмотр в Интере, героический финал ЧМ-1994 и признание болельщиков. Сергей Шевченко — об испытаниях и триумфах великого защитника.

Франко Барези – глыба даже по меркам такого суперклуба, как Милан. Показательно, что сейчас, когда во многих болельщицких сообществах проходят опросы а-ля "символическая сборная за все годы", этот защитник не уступает коллегам из новых поколений. Очевидно, что глас народа склоняется к игрокам команды Анчелотти начала 2000-х, ведь собственные впечатления априори ярче страниц истории (даже ЧМ-1994 в сознательном возрасте застали далеко не все участники подобных голосований). Барези, однако, футболист вне времени. Он в любом опросе возьмёт своё и окажется где-то рядом с Нестой и Мальдини. Сегодня мы поговорим о многогранном величии Франко, которому 8 мая 2020 года исполнилось аж целых шестьдесят лет.

Барези в Интере

Парадокс: многие игроки-символы своих клубов в детстве были близки к их командам-соперницам по дерби. Рауль тренировался в Атлетико, Джеррард фотографировался в майке Эвертона, а Франко Барези едва не попал в Интер, которому тогда симпатизировал. В 15-летнем возрасте он очутился там на просмотре, но не подошёл – мышечная масса не устроила тренеров. Зато игра молодого Барези впечатлила скаута Итало Гальбьяти, который как раз перебирался из Интера в Милан. Гальбьяти порекомендовал игрока миланской "примавере", и после трёх просмотров худощавый паренёк навсегда оказался в красно-чёрной части города.

По ту сторону баррикад остался его старший брат Джузеппе, который проведёт более чем достойную карьеру в Интере (392 матча, а потом ещё многолетняя работа в тренерском штабе "нерадзурри"). Беппе, раньше дебютировавший в профессиональном футболе, был ориентиром для Франко, но уже спустя несколько лет звание "того самого Барези" перешло от старшему к младшего. Главное же, что оба Барези – не просто игроки, а символы миланских клубов и, особенно, миланского дерби тех лет. Когда на переполненном Сан-Сиро обе команды выводят в качестве капитанов два родных брата – это действительно нечто особенное. Противостояние ничуть не помешало их взаимоотношениям, братья Барези враждовали только два раза в году.

Болеет Франко – болеет клуб

Барези в 17-летнем возрасте дебютировал за Милан, уже во втором сезоне пробился в основу, а "россонери" впервые спустя 11 лет выиграли "скудетто". Всё бы хорошо, играть да радоваться, что успел пересечься в одной команде с такими людьми, как Джанни Ривера и Фабио Капелло, но у клуба начались проблемы. Год спустя Милан понизили в классе из-за "Тотонеро". Состав вынужденно обновлялся, и в такой чехарде Франко стал по-настоящему важным игроком. Это проявилось в сезоне-1981/82. Миланцы, едва вернувшись в элиту, снова её покинули, на этот раз по спортивным показателям. Виной тому во многом была редкая и серьёзная болезнь Барези, из-за которой тот пропустил четыре месяца. Встав на ноги, Франко снова обнаружил себя в Серии В, но уже с капитанской повязкой – и это в 22 года.

"Тяжёлые времена рождают сильных людей". Цитата писателя Майкла Хопфа замечательно иллюстрирует начало карьеры Барези. Чёрный период истории Милана, по сравнению с которым нынешние злоключения кажутся анекдотом, дал путёвку в жизнь блестящему либеро, чьё величие заключалось также и в преданности. Его звали Сампдория с Ювентусом, и переход в любой из этих клубов тогда стал бы шагом вперёд, но Франко остался в Милане, дождавшись наступления победоносной эпохи Берлускони.

Харизма и характер

Характер Барези закалялся непростыми испытаниями, причём вылет Милана – далеко не худшее из таковых. Они с братом рано остались сиротами: мать умерла, когда Франко было 11, спустя несколько лет в автокатастрофе разбился отец. Пожалуй, здесь и разгадка верности цветам – у каждого из братьев своим. Для обоих Барези настоящими семьями стали их команды, поэтому они так отчаянно цеплялись за футбол. Поэтому Франко с его не особо впечатляющей как для центрбека антропометрией (176 см, 70 кг) стал защитником экстра-класса, компенсируя габариты жёсткостью и умением читать действия соперников. "У Барези уникальный, властный, иногда безжалостный стиль: он бросается на мяч, как зверь, и если волею случая не отбирает его, то храни Господь того, кто им владеет", – писал о нём Джанни Брера, известный спортивный журналист.



Сюжет официального ютуб-канала Милана к юбилею Барези

Франко, что логично, отнюдь не был покладистым. Конфликты с тренерами сопровождали его карьеру. Сначала он зацепился с Энцо Беарзотом, наставником сборной Италии. Беарзот ставил Барези в полузащиту, поскольку либеро играл Ширеа из Ювентуса. Итог – Барези из-за разногласий с тренером пропустил ЧМ-1986. Несмотря на спортивные успехи, не всё ладно было и с Арриго Сакки. Дошло до конфликта Сакки со значительной частью игроков Милана, которую представлял Барези. Итог – Берлускони вынужден был в 1991 году решать затянувшееся противостояние увольнением главного тренера. История на этом не окончилась, ведь Сакки назначили в сборную Италии. Барези собрался было уходить из "скуадры", но его уговаривали всем миром во главе с Маттареллой, президентом итальянской федерации футбола.

Между голландцами

Уговаривать было за что. Франко – ключевое звено сильнейшей оборонительной линии тех лет. Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини. Эталон итальянской защиты. Пока голландское трио феерило впереди, они гарантировали надёжность у своих ворот, а в сумме это дало россыпь трофеев первого ранга. Барези, помимо игровых достоинств, изначально имел менталитет победителя. Он успел застать Милан, добывавший "скудетто"-1979, и словно передал традиции успеха новой команде.

Пиком карьеры Барези можно назвать 1989 год. "Россонери" выиграли Кубок чемпионов, с чудовищным перевесом разгромив в финале Стяуа – 4:0. В голосовании за Золотой мяч сплошь доминировали миланцы. Франко занял второе место, вклинившись между голландскими одноклубниками – ван Бастеном и Райкаардом. Ещё трижды, в 1988-м, 1990-м и 1993-м, Барези попадал в топ-10 Золотого мяча. Увы, он стал заложником позиции защитника, куда менее притягательной для такого рода призов, чем "группа атаки". Исключения бывают, но Каннаваро добился звания лучшего в мире, подняв над головой соответствующий Кубок, а вот нашему герою это не удалось.

Финальный промах

Точнее говоря, чемпионом мира Барези становился, но на ЧМ-1982 он, ещё совсем молодой игрок, поехал глубоким резервистом и не сыграл там ни одной минуты. Зато это позволило ему по итогам карьеры стать обладателем полного комплекта медалей ЧМ: золото, серебро и бронза (любопытно, что аналогичным достижением обладают ещё шестеро футболистов, и все они – немцы). Третьи, бронзовые медали, были утешительным призом домашнего мундиаля, когда Италия с Барези в основе впервые на турнире пропустила аж в 1/2 финала с Аргентиной, но уступила ей в серии 11-метровых.

Драма с несчастливым концом – ЧМ в 1994 году. Барези вообще-то стал одним из главных героев чемпионата. В матче группового этапа с Норвегией он получил травму мениска и вынужден был лечь на операцию. Казалось бы, для 34-летнего игрока и речи быть не может о продолжении турнира, но спустя 20 дней Франко восстановился и сразу же отправился с места в карьер – на финал против Бразилии. Этот матч называют лучшим в карьере Барези. Он безукоризненно действовал в обороне и заработал девять баллов от "Гадзетты делло Спорт" – оценку, которую ставят в исключительных случаях. Увы, Италии это не помогло. В серии 11-метровых именно Франко смазал первый удар, направив мяч выше перекладины. Баджо за его решающий промах достанется куда жёстче, но едва ли Барези от этого полегчало.

Кстати, встречалась информация, что финал ЧМ стал последним матчем Барези за сборную. Это не так, попрощался он отборочным матчем Евро-1996 со Словенией. Всего провёл 81 матч – а если бы не наличие великолепного Ширеа в начале 1980-х, то перевалило бы за сотню.

Первопроходец

В списке "гвардейцев" Милана Барези второй с 719 матчами (первый – разумеется, Паоло Мальдини). За двадцать лет игры в Милане Франко выиграл шесть "скудетто", три Кубка чемпионов, два Межконтинентальных кубка, три Суперкубка Европы и четыре Суперкубка Италии. Исключительные достижения Барези стали основой для новой традиции: впервые в итальянском футболе клуб закрепил игровой номер за ушедшим на покой футболистом. Именно миланский №6, под которым с 1997 года никто больше не играет, станет примером для многих других – так, Наполи закрепит "десятку" за Марадоной только в 2000 году.

Барези – эталон миланиста. Один из тех, к кому нет претензий даже у весьма придирчивых тифози. Когда Мальдини в 2009-м завершал карьеру, Курва Суд не лучшим образом его провожала. На трибуне даже появилась огромная футболка Барези с подписью "Есть только один капитан". Конечно, это был целенаправленный укол в адрес Паоло, у которого сложные отношения с ультрас, а сам Франко поддержал экс-одноклубника, но показательно, каким даже спустя годы видится образ Барези. Игрока, который должен был оказаться в Интере, но вопреки обстоятельствам пробился в Милане и провёл там безукоризненную карьеру.