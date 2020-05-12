Италия

Главный тренер Интера больше не заинтересован в услугах чилийца.

Артуро Видаль сохраняет шансы покинуть Барселону и перебраться в Интер, однако все уже не так просто, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" хотят получить более молодого футболиста, нежели Видаля, если таки удастся договориться об обмене с участием Лаутаро Мартинеса.

Однако Интер считает, что 32-летний футболист при любых раскладах покинет Барселону предстоящим летом, поэтому ничего не помешает им вернуться к переговорам позже.

Кроме того, Антонио Конте больше не настаивает на переходе Видаля. Этот вариант может всплыть лишь как запасной.

В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в Примере: на его счету 6 голов и 2 ассиста.

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