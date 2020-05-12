Неаполитанцы пропишут в соглашении с полузащитником внушительную клаусулу.
Петр Зьелински, getty images
12 мая 2020, 21:35
Наполи ведет переговоры о продлении контракта с Петром Зьелински из-за интереса со стороны других команд, сообщает l Corriere del Mezzogiorno.
Неаполитанцы готовы предложить соглашение до 2025 года и хотят прописать сумму отступных в размере 100 миллионов евро.
Источник уверяет, что такой ход позволит отпугнуть интерес Ливерпуля и Интера. Зьелински принял участие в 36 поединках в футболке Наполи во всех турнирах, забив пять голов.
Напомним, что Наполи определился с целью в случае ухода Кулибали.