Италия

Судя по всему, "нерадзурри" не исключают уход аргентинского форварда.

Барселона продолжает вести переговоры с Интером касательно перехода Лаутаро Мартинеса, сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время "нерадзурри" сообщат "блаугранас", кого хотят заполучить в обмен на аргентинца.

Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить 60 миллионов евро, а также в качестве сделки отдать кого-то из своих футболистов: Нельсона Семеду, Артуро Видаля, Жан-Клера Тодибо, Хуниора Фирпо, Самуэля Умтити или Карлеса Аленью.

Антонио Конте обсуждает этот вопрос со спортивным директором Беппе Мароттой. Итальянцу нужен правый защитник.

В ближайшее время Интер сообщит Барселоне, кого он готов получить в качестве обмена.