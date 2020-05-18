Италия

Рома может получить за игрока минимум 30 млн евро.

Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини привлек внимание к себе со стороны Эвертона и Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Оба клуба уже готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Теперь же, вполне возможно, Рома сможет повышать стоимость игрока, с которым у нее контракт до 2022 года.

23-летний центральный полузащитник защищает цвета "джаллоросси" с лета 2017-го, перебравшись тогда из Сассуоло за 10 млн евро.

В нынешнем сезоне игрок отыграл 24 матча за римлян, отметившись 3 голами и 11 ассистами.