Италия

Неаполитанский клуб заинтересован в бразильском футболисте.

Наполи проявляет интерес к Эвертону, сообщает Globo.

По информации источника, "партенопеи" готовы предложить Гремио 25 миллионов евро за бразильского футболиста.

Наполи видит в Эвертоне замену Хосе Кальехону, который, скорее всего, покинет клуб предстоящим летом, после семи лет выступлений и пополнит состав Валенсии.

В Гремио понимают, что рынок изменится летом из-за пандемии коронавируса, поэтому готовы рассмотреть все варианты.

В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к Эвертону со стороны Эвертона.