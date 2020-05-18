Неаполитанский клуб заинтересован в бразильском футболисте.
ЭВЕРТОН (СПРАВА), GETTY IMAGES
18 мая 2020, 12:33
Наполи проявляет интерес к Эвертону, сообщает Globo.
По информации источника, "партенопеи" готовы предложить Гремио 25 миллионов евро за бразильского футболиста.
Наполи видит в Эвертоне замену Хосе Кальехону, который, скорее всего, покинет клуб предстоящим летом, после семи лет выступлений и пополнит состав Валенсии.
В Гремио понимают, что рынок изменится летом из-за пандемии коронавируса, поэтому готовы рассмотреть все варианты.
В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к Эвертону со стороны Эвертона.