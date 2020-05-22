Однако неаполитанской команде осталось договориться с самим футболистом.
Эвертон, Getty Images
22 мая 2020, 01:53
Наполи согласовал переход полузащитника Гремио Эвертона, сообщает SoccerLink.
По информации источника, бразильский клуб принял предложение в размере 25 миллионов евро.
Однако считать, что сделка близка к завершению, рано. Дело в том, что Наполи еще не получил согласия от самого футболиста. Кроме того, Эвертон хочет подождать, чтобы увидеть, проявят ли к нему интерес другие европейские клубы.
Контракт Эвертона с Гремио рассчитан до 2023 года.
Отметим, что слухи связывали Эвертона также с футбольным клубом Эвертон.