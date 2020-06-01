Филипп Макс может продолжить карьеру в Серии А.
Филипп Макс, Getty Images
01 июня 2020, 13:57
Лацио заинтересован в услугах левого защитника Аугсбурга Филиппе Максе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в ближайшее время "орлы" сделают предложение немецкой команде.
Действующее соглашение 26-летнего футболиста с Аугсбургом рассчитано до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Макс провел 26 матчей в Бундеслиге: на его счету 7 голов и 6 результативных передач.
Отметим, что летом прошлого года заполучить Филиппа хотела Аталанта.