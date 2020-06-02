Форвард может пойти по пути отца.
Маркус Тюрам, getty images
02 июня 2020, 20:26
Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением нападающего Боруссии М Маркуса Тюрама, сообщает Le 10 Sport.
Напомним, с 2001 по 2006 года цвета "бьянконери" защищал отец футболиста Лилиан Тюрам, играя на позиции защитника.
В этом сезоне Тюрам-младший отыграл 35 поединков, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что среди клубов Серии А на французского нападающего также претендует Фиорентина.