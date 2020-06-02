Италия

Мэттью Лонгстафф может продолжить карьеру в Серии А.

Хавбек "сорок" Мэттью Лонгстафф заинтересовал Удинезе, сообщает Sky Italy.

По информации источника, итальянский клуб предложил хавбеку соглашение на пять лет с зарплатой 30 тысяч фунтов в неделю – это в 30 раз больше, чем его нынешняя заработная плата.

Ныне Лонгстафф получает 850 фунтов в неделю. Его контракт с клубом завершается 30 июня.

В текущем сезоне он провел 7 матчей в АПЛ: на его счету 2 гола.