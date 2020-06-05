Хорватский хавбек продолжит карьеру в чемпионате России.
МИЛАН БАДЕЛЬ, GETTY IMAGES
05 июня 2020, 21:39
Локомотив и Лацио вскоре оформят трансфер Милана Баделя, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, 31-летний футболист доиграет сезон за Фиорентину, после чего пополнит состав российской команды.
Переговоры находятся на завершающей стадии. За своего футболиста Лацио может выручить 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Бадель провел 19 матчей в Серии А за Фиорентину: на его счету один гол.