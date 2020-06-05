Италия

Полузащитник рассматривает вариант продолжение карьеры в нынешней команде.

Успешная игра Жереми Бога привлекла внимание со стороны ведущих итальянских клубов. В частности, интерес к футболисту проявляют Наполи, Рома, Интер, Милан и Ювентус.

Однако ивуариец не исключает, что останется в Сассуоло.

"Я планирую остаться в Сассуоло. Я говорил с тренером, посмотрим, что будет дальше. Я слышал об интересе со стороны топ-клубов, мне это приятно".

"Однако сейчас я думаю о том, как завершить сезон с Сассуоло как можно лучше", — приводит слова Жереми Бога Football Italia со ссылкой на RMC.

В этом сезоне Бога 21 раз выходил в стартовом составе "нероверди", записав на свой счет восемь голов и два ассиста.