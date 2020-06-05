Италия

Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Серии А.

Весьма вероятно, что Педро продолжит карьеру в Роме, сообщает The Guardian.

По информации источника, 32-летний футболист не станет продлевать контракт с лондонской командой. Таким образом, испанец покинет клуб на правах свободного агента.

Ожидается, что как только сезон будет завершен, Педро будет подписан Ромой.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.