Полузащитник Интера заинтересовал "фиалок", за которых ранее уже выступал.
БОРХА ВАЛЕРО, GETTY IMAGES
07 июня 2020, 01:25
Интер не намерен удерживать в своем составе Борху Валеру, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
По информации источника, 35-летний футболист покинет клуб в статусе свободного агента и может перейти в Фиорентину.
Напомним, что испанец уже выступал за "фиалок" с 2012 по 2017-й год.
В текущем сезоне Борха Валеро отыграл девять матчей в Серии А за Интер: на его счету один гол.