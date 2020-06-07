Италия

Полузащитник Интера заинтересовал "фиалок", за которых ранее уже выступал.

Интер не намерен удерживать в своем составе Борху Валеру, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, 35-летний футболист покинет клуб в статусе свободного агента и может перейти в Фиорентину.

Напомним, что испанец уже выступал за "фиалок" с 2012 по 2017-й год.

В текущем сезоне Борха Валеро отыграл девять матчей в Серии А за Интер: на его счету один гол.