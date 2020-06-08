Италия

Испанский хавбек продолжит выступать за Наполи и в следующем сезоне.

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли – о будущем Фабиана Руиса в клубе.

"У Руиса еще три года по контракту. Мы в следующем году обсудим продление сделки".

"Думаю, он останется в Наполи. К тому же, у него отличные отношения с Гаттузо, — приводит слова функционера Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Фабиан Руис провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.