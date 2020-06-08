Италия

Французский хавбек хочет вернуться в состав "россонери".

Тьемуэ Бакайоко планирует вернуться в Милан этим летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, 25-летний футболист выразил желание поиграть снова в Серии А за "россонери" и об этом в курсе руководители клуба.

Однако источник утверждает, что Челси не отпустит в это раз своего футболиста в аренду.

В текущем сезоне Бакайоко на правах аренды выступает за Монако, а во Франции сезон уже завершен досрочно.