Французский хавбек хочет вернуться в состав "россонери".
ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО, GETTY IMAGES
08 июня 2020, 16:55
Тьемуэ Бакайоко планирует вернуться в Милан этим летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, 25-летний футболист выразил желание поиграть снова в Серии А за "россонери" и об этом в курсе руководители клуба.
Однако источник утверждает, что Челси не отпустит в это раз своего футболиста в аренду.
В текущем сезоне Бакайоко на правах аренды выступает за Монако, а во Франции сезон уже завершен досрочно.