Италия

У игрока была повреждена крестообразная связка колена.

Полузащитник Торино Даниэле Базелли успешно перенес операцию на колене. Об этом сообщает Football Italia.

28-летний итальянец повредил крестообразную связку колена на одной из первых тренировок после выхода команды из карантина.

Ожидается, что примерно через две недели футболист начнет свое восстановление. Участие Базелли в текущем сезоне под вопросом.

В нынешней кампании футболист отыграл 21 матч, отметившись 4 ассистами.