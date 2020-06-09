У игрока была повреждена крестообразная связка колена.
Даниэле Базелли, Getty Images
09 июня 2020, 08:48
Полузащитник Торино Даниэле Базелли успешно перенес операцию на колене. Об этом сообщает Football Italia.
28-летний итальянец повредил крестообразную связку колена на одной из первых тренировок после выхода команды из карантина.
Ожидается, что примерно через две недели футболист начнет свое восстановление. Участие Базелли в текущем сезоне под вопросом.
В нынешней кампании футболист отыграл 21 матч, отметившись 4 ассистами.