Италия

Хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в составе "нерадзурри".

Интер приблизился к приобретению полузащитника Брешии Сандро Тонали, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы практически договорились о сделке: "нерадзурри" заплатят 30 миллионов евро и бонусы.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча за Брешию, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

Отметим, что на Тонали также претендуют ряд итальянских и зарубежных клубов.