Хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в составе "нерадзурри".
САНДРО ТОНАЛИ, GETTY IMAGES
09 июня 2020, 21:58
Интер приблизился к приобретению полузащитника Брешии Сандро Тонали, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, клубы практически договорились о сделке: "нерадзурри" заплатят 30 миллионов евро и бонусы.
В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча за Брешию, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.
Отметим, что на Тонали также претендуют ряд итальянских и зарубежных клубов.