Италия

Контракт Щесны с туринцами рассчитан до 2024 года.

Туринский Ювентус продолжает следить за кипером Милана Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

Прежде чем совершить трансфер молодого вратаря, "старая синьора" желает расстаться со своим нынешним вратарем Войцехом Щесны.

Контракт польского голкипера с клубом рассчитан до 2024 года. В ближайшее окно "бьянконери" раздумывают выставить его на трансфер.

Соглашение Доннаруммы с Миланом истекает летом 2021 года, однако, стороны так и не могут договориться о продлении.