Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок Кубка Италии.

Наполи сойдется в противостоянии с Ювентусом в рамках финального матча Кубка Италии. Букмекерская компания Parimatch считает шансы туринского клуба на победу более высокими.

Так, на победу Ювентуса коэффициент составляет 2,11, а вероятность успеха Наполи оценивается показателем 3,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на победу неаполитанцев с форой (-1,5). Вероятность данного события оценивается в показатель 7,70.

Напомним, матч Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.