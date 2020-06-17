Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию финального поединка Кубка Италии.

Итальянский футбол вернулся на наши телеэкраны после длительный паузы, вызванной пандемией коронавируса, кубковыми матчами. В финальном поединке Кубка Италии Наполи попытается во второй год подряд лишить Ювентус этого трофея.

Фаворитом данного противостояния является туринский клуб, однако подопечных Дженнаро Гаттузо также не стоит списывать со счетов. Вполне возможно, что именно неаполитанцы смогу поднять над головой кубок, который они выигрывали в последний раз в 2014 году.

Напомним, матч Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.