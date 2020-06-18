Италия

Наставник Наполи был в восторге после завоевания первого трофея в своей тренерской карьере.

Наполи в финале Кубка Италии обыграл Ювентус в серии пенальти со счетом 4:2 после 0:0 в основное и добавленное время. Дженнаро Гаттузо, возглавивший неаполитанцев в декабре, завоевал свой первый трофей в качестве тренера. Ранее в этом месяце после длительной болезни скончалась сестра Рино.

"Жизнь и особенно футбол дали мне намного больше, чем я дал им. Они сделали меня мужчиной. В жизни ты всегда думаешь в первую очередь о родителях и семье, так что случившееся было сложно принять", — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

"Я полон страсти к футболу. Знаю, что не могу расслабиться даже на секунду. Каждый, кто делает эту работу, должен ее уважать, ведь мы счастливчики. Поэтому я злюсь, когда не вижу страсти. У меня нет сожалений по поводу моей карьеры – и я хочу, чтобы у моих игроков их тоже не было. Я верю в футбольного бога. Если ты делаешь все правильно, то затем пожинаешь плоды своей работы, это тебе возвращается".

Теперь Наполи нужно сконцентрироваться на попадании в Лигу чемпионов. Неаполитанцы после 26 туров отстают на девять очков от идущей четвертой Аталанты, у которой есть игра в запасе.

"Мы обязаны отнестись к оставшимся 12 матчам Серии А с должным уважением. Это наш долг – попробовать. Нельзя просто подумать, что наша цель уже выполнена и расслабиться. Будет сложно, отставание большое, но мы сделаем все возможное", — заверил Дженнаро.

В следующем матче Наполи сыграет против Вероны на выезде 23 июня в рамках 27-го тура чемпионата Италии.