Мексиканский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
РАУЛЬ ХИМЕНЕС, GETTY IMAGES
21 июня 2020, 18:35
Рауль Хименес во время летнего межсезонья может сменить команду, сообщает Tuttosport.
По информации источника, Вулверхэмптон оценивается своего футболиста в 60 миллионов евро. В качестве сделки туринская команда готова предложить Федерико Бернардески или Даниэле Ругани.
О реакции "волков" на такой расклад событий пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что интерес к Хименесу также проявляют другие английские клубы.