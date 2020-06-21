Италия

Мексиканский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Рауль Хименес во время летнего межсезонья может сменить команду, сообщает Tuttosport.

По информации источника, Вулверхэмптон оценивается своего футболиста в 60 миллионов евро. В качестве сделки туринская команда готова предложить Федерико Бернардески или Даниэле Ругани.

О реакции "волков" на такой расклад событий пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что интерес к Хименесу также проявляют другие английские клубы.