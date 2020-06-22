"Фиалки" потеряли очки в матче с последней командой Серии А.
Фиорентина - Брешия, getty images
22 июня 2020, 23:02
Фиорентина в рамках поединка 27-го тура чемпионата Италии принимала Брешию. Гости быстро открыли счет усилиями Доннаруммы.
Песселья смог сравнять счет ближе к исходу тридцати минут игры. Больше до конца матча команды забитыми голами не радовали.
Фиорентина — Брешия 1:1
Голы: Песселья, 29 — Доннарумма, 17
Фиорентина: Драговски — Касерес, Чеккерини, Песселья, Дальберт (Лирола, 46) — Кастровили, Пульгар, Дункан (Геззал, 67 (Миленкович, 73)) — Кьеза (Соттил, 90+2), Влахович, Рибери (Кутроне, 90+2)
Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла, 84) — Дессена, Тонали, Бьярнасон (Торрегросса, 55) — Змргал (Шпалек, 66), Скрабб (Ромуло, 54) — Доннарумма
Предупреждения: Касерес, Чеккерини, Дальберт, Кьеза — Папетти, Семприни, Шпалек, Торрегросса