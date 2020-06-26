Италия

Защитник неаполитанской команды может продолжить карьеру в составе "горожан".

Манчестер Сити приблизился к приобретению Калиду Кулибали, сообщает Goal.com со ссылкой на Il Mattino.

По информации источника, сумма трансфера составит 72 миллиона фунтов (80 миллионов евро). Отмечается, что сенегальский центрбек отверг предложение Ньюкасла.

Контракт Кулибали с Наполи рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел 16 матчей в Серии А: он не отличился результативными действиями.