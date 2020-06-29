Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура чемпионата Италии.
Фото: twitter.com/BfcOfficialPage
29 июня 2020, 08:41
На своем поле Сампдория потерпела неудачу — в заключительные 18 минут игры клуб пропустил два гола, а отыграться уже не было особых шансов.
Обзор матча:
Сампдория – Болонья 1:2
Голы: Бонаццоли, 88 – Барроу, 72 (с пенальти), Орсолини, 75
Сампдория: Аудеро, Мурру (Лерис, 80), Колли, Тонелли (Йосида, 74), Депаоли, Линетти (Рамирес, 80), Экдаль, Роналду Виейра, Берешиньски (Ауджелло, 80), ла Гумина (Бонаццоли, 72), Габбьядини
Болонья: Скорупски, Бани, Дейкс, Томиясу, Ларангейра, Сориано (Сванберг, 87), Медель (Домингес, 83), Орсолини, Поли (Схаутен, 54), Сансоне (Барроу, 54), Паласио (Канджано, 87)
Предупреждения: Экдаль, Медель, Тонелли, Йосида.