Португальский полузащитник продолжит выступления в итальянской команде.
Мигел Велозу, ФК Верона
29 июня 2020, 11:39
Мигел Велозу и дальше будет выступать за Верону, сообщил официальный сайт клуба.
34-летний футболист заключил новый контракт – до лета 2021 года.
"Верона приветствует продление соглашения Мигеля Велозу, желая ему всего наилучшего – как личного, так и командного. В остатке этого сезона, так и в следующем", — гласит заявление на официальном сайте.
Отметим, что в 24 матчах в лиге Велозу забил два гола и отличился четырьмя ассистами.
Напомним, что с 2012 по 2016 год Мигел выступал за киевское Динамо.