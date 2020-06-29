Италия

Португальский полузащитник продолжит выступления в итальянской команде.

Мигел Велозу и дальше будет выступать за Верону, сообщил официальный сайт клуба.

34-летний футболист заключил новый контракт – до лета 2021 года.

"Верона приветствует продление соглашения Мигеля Велозу, желая ему всего наилучшего – как личного, так и командного. В остатке этого сезона, так и в следующем", — гласит заявление на официальном сайте.

Отметим, что в 24 матчах в лиге Велозу забил два гола и отличился четырьмя ассистами.

Напомним, что с 2012 по 2016 год Мигел выступал за киевское Динамо.