Италия

Симоне Мураторе продолжит карьеру в составе "богини".

Полузащитник Ювентуса Симоне Мураторе стал игроком Аталанты, сообщил официальный сайт клуба.

За 22-летнего футболиста будет выплачено семь миллионов евро. При этом, туринский клуб будет получать транши в течение четырех лет.

С 13 лет Мураторе находился в системе Ювентуса. Он регулярно играл в основе команды U-23.

Отметим, что дебют Мураторе за основную команду состоялся 26 июня, в матче 28-го тура Серии А против Лечче (4:0).