Италия

Подопечные Джан Пьеро Гасперини стали еще на шаг ближе к выходу в Лигу чемпионов после победы над Наполи (2:0).

В центральном матче 29-го тура Серии А практически обеспечившая себе место в Лиге чемпионов Аталанта принимала Наполи. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль, но редко доходили до чужой штрафной площади, не оказывая давления на ворота Голлини. "Партенопеи" отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но у них ничего не получалось. Однажды мяч побывал в сетке ворот хозяев, но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда.

Первая реальная возможность забить была у Кулибали, который пробил головой после подачи Руиса, но его удар оказался неточным. Уже в ответной атаке Гомес прицельно пробил в нижний угол ворот, но Оспина был начеку и перевел мяч на угловой. Со временем бергамаски полностью забрали мяч под свой контроль, но, как и соперник, не были достаточно остры в последней трети поля. В начале второй половины первого тайма в игре возникла затяжная пауза, которая сбила и без того невысокий тем игры. Оспина получил по голове от Мариу Руи, ему несколько минут оказывали помощь, после чего унесли с поля.

После возобновления игры события на поле проходили по прежнему сценарию. Команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга. Наполи показывал больше рвения к тому, чтобы повести в счете, нанося хоть какие-то удары по воротам. Однако они либо приходились мимо цели, либо не несли никакой угрозы для Голлини. "Богиня" ответила на это эпизодом, в котором Толой с метра не смог переправить мяч в ворота, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. В первой 45-минутке команды не показали выдающейся игры, так и не наиграв на хотя бы один забитый гол.

В отличие от первой половины встречи, во второй долго запрягать не пришлось. Уже на второй минуте тайма хозяева повели в счете — Гомес подал на совершенно свободного Пашалича, а тот спокойно отправил мяч в сетку — 1:0. Пропустив, подопечные Гаттузо перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Там они предпринимали попытки забить как можно быстрее, но получилось совсем не так, как они хотели. На 55-й минуте бергамаски удвоили преимущество — мяч отлетел к Госенсу после корявого удара Толоя, а Робин легко переиграл Мерета — 2:0.

Аталанта сделала громкую заявку на победу, но в распоряжении ее соперника было еще предостаточно времени для возрождения интриги. Гаттузо решил поменять линию атаки, выпустив на поле Милика и Лосано. Ирвинг мог сразу же забить, однако не смог протолкнуть мяч мимо Голлини в ближнем бою. Неаполитанцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, и немного позднее снова могли забить. Руис нанес обводящий удар по воротам из выгодной позиции, но ему немного не хватило точности.

"Партенопеи" продолжали гнуть свою линию, контролируя мяч на чужой половине поля и оказывая давление на владения Голлини. В одном из эпизодов Милик оказался первым на добивании после сейва голкипера Аталанты и отправил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда. Подопечные Гаттузо отчаянно предпринимали попытки отквитать хотя бы один мяч до окончания встречи, но так и не смогли взломать оборону соперника. Как итог, "адзурри" ушли с поля без забитых голов, уступив сопернику в два забитых мяча. Бергамаски сделали еще один шаг на пути к завоеванию путевки в Лигу чемпионов, и только они сами могут себя ее лишить. Но, откровенно говоря, в это слабо верится.

В 30-м туре Аталанта сыграет с Кальяри, а Наполи ожидает еще один серьезный экзамен – поединок с Ромой.

Аталанта - Наполи 2:0

Голы: Пашалич, 47, Госенс, 55

Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81) — Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 89) — Сапата, Гомес (Муриэль, 88)

Наполи: Оспина (Мерет, 30) — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме (Лоботка, 73), Зьелински — Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Лосано, 58)

Предупреждения: Толой — Мариу Руи