Завершился поединок 29-го тура итальянской Серии А.
Рома - Удинезе, Getty Images
03 июля 2020, 00:41
В четверг, 2 июля, Рома на своем поле принимала Удинезе.
На 30-й минуте Диего Перотти грубо сыграл против оппонента, за что получил прямую красную карточку.
На протяжении 60 минут "волкам" было сложно противостоять Удинезе, имея на одного игрока меньше, и подопечные Пауло Фонсеки в итоге уступили во втором матче подряд.
Рома – Удинезе 0:2
Голы: Лазанья, 12, Несторовски, 78
Рома: Миранте, Бруно Перес (Дзаппакоста, 63), Фасио (Рожер, 73), Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Вильяр, 63), Карлес Перес, Ундер (Мхитарян, 46), Перотти, Калинич (Джеко, 73)
Удинезе: Муссо, Ларсен (Самир, 81), Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар (тер Авест, 65), Уолас (Фофана, 57), де Пауль, Яяло, Де Майо, Лазанья (Теодорчик, 46), Окака Чука (Несторовски, 65)
Предупреждения: Зегелар, Окака Чука, Вильяр, Рожер
Удален: Перотти, 30.