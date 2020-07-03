Италия

Завершился поединок 29-го тура итальянской Серии А.

В четверг, 2 июля, Рома на своем поле принимала Удинезе.

На 30-й минуте Диего Перотти грубо сыграл против оппонента, за что получил прямую красную карточку.

На протяжении 60 минут "волкам" было сложно противостоять Удинезе, имея на одного игрока меньше, и подопечные Пауло Фонсеки в итоге уступили во втором матче подряд.

Рома – Удинезе 0:2

Голы: Лазанья, 12, Несторовски, 78

Рома: Миранте, Бруно Перес (Дзаппакоста, 63), Фасио (Рожер, 73), Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Вильяр, 63), Карлес Перес, Ундер (Мхитарян, 46), Перотти, Калинич (Джеко, 73)

Удинезе: Муссо, Ларсен (Самир, 81), Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар (тер Авест, 65), Уолас (Фофана, 57), де Пауль, Яяло, Де Майо, Лазанья (Теодорчик, 46), Окака Чука (Несторовски, 65)

Предупреждения: Зегелар, Окака Чука, Вильяр, Рожер

Удален: Перотти, 30.