Италия

Два клуба из Италии проявляют интерес к опытному форварду.

Марио Манджукич стал свободным агентом, но вскоре может перейти в новый клуб, сообщает Football Italia.

По информации источника, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован Беневенто. Также среди претендентов Милан. Скорее всего, состав "россонери" на правах свободного агента покинет Златан Ибрагимович.

Напомним, Манджукич перебрался в Аль-Духаиль в конце декабря 2019 года на правах свободного агента.