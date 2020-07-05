Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Серии А.

Наполи в поединке 30-го тура примет на своем поле Рому. Паулу Фонсека с первых минут выпустит Генриха Мхитаряна.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Демме, Руис — Кальехон, Зьелински, Инсинье — Милик

Запасные: Карнезис, Луперто, Максимович, Хисай, Гулам, Эльмас, Лоботка, Лосано, Мертенс, Политано, Юнес, Идаслак

Рома: Лопес — Ибаньес, Смоллинг, Манчини — Дзаппакоста, Верету, Пеллегрини, Спинаццола — Мхитарян, Клюйверт — Джеко

Запасные: Миранте, Кристанте, Коларов, Вильяр, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио, Дзаньоло, Пасторе, Перес, Диавара

Матч Наполи — Рома начнется в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.