Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Серии А.
Генрих Мхитарян, getty images
05 июля 2020, 22:19
Наполи в поединке 30-го тура примет на своем поле Рому. Паулу Фонсека с первых минут выпустит Генриха Мхитаряна.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Демме, Руис — Кальехон, Зьелински, Инсинье — Милик
Запасные: Карнезис, Луперто, Максимович, Хисай, Гулам, Эльмас, Лоботка, Лосано, Мертенс, Политано, Юнес, Идаслак
Рома: Лопес — Ибаньес, Смоллинг, Манчини — Дзаппакоста, Верету, Пеллегрини, Спинаццола — Мхитарян, Клюйверт — Джеко
Запасные: Миранте, Кристанте, Коларов, Вильяр, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио, Дзаньоло, Пасторе, Перес, Диавара
Матч Наполи — Рома начнется в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.