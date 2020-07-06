Италия

Подопечные Гаттузо набрали три очка в сложном поединке (2:1).

Наполи в поединке 30-го тура принимал на своем поле Рому. Паулу Фонсека был под угрозой увольнения после серии неудачных матчей, но заручился доверием от руководства и сделал много изменений в стартовом составе по сравнению с поединком против Удинезе в прошлом туре.

С первых минут встречи команды задали довольно неплохие скорости и вскоре создали первый опасный момент - Фабиан Руис обманул защитника движением и пробил с острого угла, но Лопес перевел мяч на угловой. Неаполитанцы не сбавляли обороты, что вызывало существенные трудности у оборонительной линии гостей.

Несколько позже Зьелински получил роскошную передачу из глубины, но не смог переиграть Пау Лопеса в ближнем бою. На исходе получала игрового времени Паулу Фонсеке пришлось вынужденно заменить Смоллинга, а буквально через минуту Наполи был обязан забивать - Аркадиуш Милик головой послал мяч в перекладину, а добивание от Кальехона с нескольких метров пришлось выше цели.

До перерыва команды больше не создавали опасные моменты и ушли отдыхать при "сухом" счете на табло, оставив самое интересное на тайм второй. Во второй половине игры неаполитанцам потребовалось десять минут, чтобы открыть счет - Кальехон пробил голкипера после навесной передачи Мариу Руи с фланга. 1:0.

Однако долго радоваться хозяевам не пришлось - Мхитарян сместился в центр и низом послал мяч в угол ворот. 1:1. Гаттузо отреагировал на происходящее выходом Мертенса и Лосано, которые существенно добавили остроты атакам Наполи. Бельгиец в одном из моментов пробивал из отличной позиции, но его удар заблокировали.

Хозяева все-таки добились своего на 82-й минуте, когда Инсинье нанес обводящий удар с края штрафной точно в дальний верхний угол ворот. 2:1. А буквально в следующей атаке Дрис Мертенс левой ногой послал мяч в дальний нижний угол ворот — Лопес вытянулся в струну и команду спас. 2:1. Рома очень вяло и пассивно выглядело в заключительные минуты и ничего не смогла изменить.

Наполи — Рома 2:1

Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 — Мхитарян, 60

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 63), Кулибали, Мариу Руи — Демме (Лоботка, 70), Руис (Элмас, 86) — Кальехон (Лосано, 69), Зьелински, Инсинье — Милик (Мертенс, 63)

Рома: Лопес — Ибаньес, Смоллинг (Фасио, 30), Манчини — Дзаппакоста, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 76), Спинаццола — Мхитарян, Клюйверт (Дзаньоло, 66) — Джеко

Предупреждения: Демме, Кулибали — Пеллегрини, Манчини, Верету, Кристанте