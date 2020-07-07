Италия

Форвард Арсенала может сменить клубную прописку.

Издание Get Football News France сообщает, что Атлетико и Ювентус вступили в официальные переговоры с Арсеналом касательно перехода Александра Ляказетта этим летом.

Оба потенциальные покупателя готовы говорить об обмене с доплатой. Арсенал, в то же время, настаивает на том, что все возможные переговоры следует начать после завершения сезона в АПЛ.

Отметим, что летом 2017-го года Атлетико был близок к подписанию Ляказетта, но тогда "матрасники" были вынуждены свернуть переговоры из-за трансферного бана от УЕФА.

Контракт Ляказетта с Арсеналом рассчитан до лета 2022-го года.